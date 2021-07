Messi ya no es jugador del FC Barcelona: Los problemas que le supone a Laporta

Se acabó el contrato de los 555 millones , el sueldo más alto en la historia del deporte. Leo Messi ya no forma parte de la plantilla de FC Barcelona , está libre y sin club. El de rosario ha sido uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, para muchos el mejor. Con la camiseta azulgrana ha batido todos los récords imaginables y por haber, de goles, de asistencias, de victorias conseguidas y por supuesto, de títulos.

El FC Barcelona tiene ahora un problema con el mejor futbolista de su historia, no ha conseguido que renueve a tiempo. Según el Larguero, esto supone un inconveniente bastante grande para el club presidido por Joan Laporta . El Barça no podrá utilizar la imagen de Messi para promocionar la temporada 2021/22, ni podrá vender camisetas con el número y el nombre del delantero argentino. Algo que si puede hacer de años anteriores.

Según Laporta, las negociaciones van a buen puerto y es cuestión de algunos detalles, en cuanto a no haber podido conseguir la renovación antes de su desvinculación del club, piensa que no es alarmante. La fachada del Camp Nou seguirá estando liderada por Messi porque desde el equipo azulgrana creen que no hay problema con este asunto, según la información del larguero. El presidente quiere centrarse en cerrar un nuevo contrato al que al parecer solo les faltan unos flecos.