Leo Messi llegó una hora y dos minutos antes de que empezase el acto de toma de posesión de Joan Laporta como presidente del Barcelona. No es habitual que el argentino se deje ver tan pronto en este tipo de eventos, pero así lo hizo para la investidura de Laporta . Una cámara de Deportes Cuatro grabó la reacción de Messi, cada gesto , a las palabras del máximo dirigente culé en el Camp Nou.

Los gestos de Messi durante el discurso de Laporta evidenciaron la complicidad que existe entre los dos. Una relación que viene de lejos, de la primera etapa de Laporta al frente del Barcelona, y que se ha mantenido durante todo este tiempo. Casi 20 años de amistad que el argentino no intentó ocultar con las palabras que pronunciaba el presidente azulgrana .

La apariencia de Messi en el acto fue la de estar tranquilo, sin una muestra de estar enfadado, y con algunos detalles que gustan a los aficionados del Barcelona. El delantero no tomará una decisión sobre su futuro hasta el final de la temporada , cuando vea la forma que toma el proyecto de Laporta sobre el papel, y valores las posibilidades de ganar títulos que tendrá si decide quedarse en el Camp Nou.

¿Cómo es la oferta de renovación de Laporta a Messi?

La intención de Joan Laporta es la de hacer una oferta a Messi que no la pueda rechazar. En las próximas semanas, se reunirán los dos para ver cuáles son las intenciones de ambas partes. El presidente del Barcelona quiere prometer algo a Messi que pueda cumplir, y por eso le hará una oferta con una rebaja salarial , pero que se compensaría con un contrato vitalicio con el club.

En su investidura como presidente culé, Laporta tuvo palabras de cariño con Messi. "He venido aquí para mandar y tomar decisiones. No lo podremos hacer solos. Haré todo lo posible para que Leo se quede. Leo, ya sabes que te quiero mucho y que el Barça te quiere mucho. Sabes que si el estadio estuviera lleno cuando jugáis, no te querrías ir", se dirigió al argentino, presente en la tribuna del Camp Nou.