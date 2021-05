El PSG quiere a Messi y no se esconde. Al Khelaifi pretende juntar a Messi con Neymar en París, y con la intención de fichar a otra estrella más si sale Mbappé este verano. El equipo francés ha deslizado que cuenta con Messi y planifica la nueva temporada contando con su fichaje , según publica Le Parisien, pero la prioridad del argentino sigue siendo la de sentarse con Laporta y renovar con el Barcelona.

En París no se rinden con el fichaje de Messi y lo van a intentar convencer hasta el final. El PSG dice a los agentes con los que se reúne que el argentino jugará con ellos a partir de verano y cuenta con el argentino para planificar la temporada. Al Khelaifi quiere juntar a Messi y Neymar y habría que ver cuál sería el fair play financiero del equipo francés, porque también contaría con Mabppé si no sale, o con la llegada de otro delantero y para lo que está sonando el nombre de Salah .

Pero el Barcelona sigue centrado en su proyecto deportivo y Laporta no hace caso a lo que llega de la prensa francesa . El presidente azulgrana quiere sentarse con Messi para firmar su renovación y a partir de ahí, cerrar las operaciones y los fichajes que pueda para hacer un equipo competitivo.

La hoja de ruta de Laporta es la misma con Neymar y es una prioridad, pero Haaland también lo es. El presidente del Barcelona sabe que el brasileño sería una gran ilusión para Messi y que el argentino decidiera seguir jugando en el Camp Nou a partir de verano. Laporta hará todo lo posible para su fichaje, pero el PSG no lo va a poner fácil , y menos este verano.

El PSG también estaría pensando en reforzarse en otras líneas del equipo y no solo en la delantera. La prensa francesa apunta a que, si no pudiera conseguir el fichaje de Messi, algo difícil porque como ya hemos contado en Deportes Cuatro desde enero está más cerca de renovar que de marcharse, se fijaría en Salah. El PSG intentaría formar una delantera con el egipcio y Neymar y Mbappé, si no salen de París.