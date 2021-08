Leo Messi no seguirá en el Barcelona. El equipo azulgrana lo ha hecho oficial en un comunicado y el argentino busca un nuevo equipo para la próxima temporada. El argentino esperó hasta el final para ver si era posible su continuidad en la Ciudad Condal, pero no ha sido posible. El futuro de Messi pasa ahora por dos equipos que son capaces de asumir su ficha y tienen aspiraciones a ganarlo todo: Manchester City y PSG .

No han podido llegar a un acuerdo satisfactorio para las dos partes y Messi no renovará con el Barcelona. El argentino tiene que buscar nuevo equipo y Manchester City y PSG ya le hicieron llegar en el pasado las ofertas para abandonar el club azulgrana. Ahora, ya no tendrán que negociar con el conjunto culé y Messi decidirá dónde quiere jugar.