Tras su abrupta salida del Barcelona entre lágrimas Messi ha negociado de urgencia con los parisinos. Tras dar el OK definitivo al contrato, el argentino firmará por dos temporadas más otra tercera opcional. Messi cobrará unos 40 millones anuales, convirtiéndose en el mejor pagada de la plantilla por delante de Neymar.

Messi cierra su etapa en el Camp Nou asegurando que "me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo… Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio".