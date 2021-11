Messi deja la puerta abierta al regreso al Barça: "Me encantaría poder ayudar y ser secretario técnico"

Messi desea volver al Barça para ayudar y se postula como secretario técnico

No le gustó unas declaraciones de Laporta y se lo reprocha en su entrevista en Sport

Leo Messi dejó el Barça el pasado verano para poner rumbo a París. El jugador, que todavía no acaba de adaptarse del todo al club parisino, ha concedido una entrevista al diario Sport en donde ha dejado la puerta abierta a su regreso a Barcelona.

¿Volverá al Barcelona?, esa era la pegunta que el argentino respondió con contundencia. "Siempre lo dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil y pueda sumar y ayudar a que el club esté bien. Me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a ser en el Barcelona, o no".

"O si va a ser de otra manera. Si está la posibilidad, de me gustaría volver a aportar en lo que pueda porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y que siga siendo uno de los mejores del mundo".

El recado de Messi a Laporta

Messi que se fue por los problemas económicos y no poder hacer frente a su ficha, aunque algunos afirman que esto se podría haber evitado, habló de ello y de lo que hubiera estado dispuesto a hacer por haber seguido. Laporta llegó a decir tras su marcha que él espera que le hubiera dicho que seguiría gratis. "La verdad es que, como expliqué en mi salida, hice todo lo posible por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis. Se me pidió que me rebajara el sueldo un cincuenta por cierto y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar más al club".

Esto no sentó nadie bien a Messi y lo comenta. "Nadie me pidió jugar gratis pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar las palabras que dijo el presidente. Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco".

Su adaptación en París

Después de más de 17 años en un club, cambiar a otro no debe ser fácil. El argentino habló de su adaptación en París. "Desde que llegué me sentí como si llevara mucho tiempo en el vestuario, por la gente conocida que hay y gente que habla español. Eso hizo que la adaptación haya sido más fácil. A nivel deportivo parece que no terminas de arrancar nunca. Hay partidos de selección todos los meses y no terminas de acomodarte y tienes que irte otra vez. Eso dificulta las cosas, pero poco a poco entrando en la dinámica del club".

También comentó cómo fue el cambio de ciudad al comienzo. "Los malos momentos fueron al principio. Cuando fue todo de repente, venir para acá, estar mucho tiempo en el hotel. Estuvimos mes y medio. Y no es fácil vivir con los chicos en una habitación de hotel. Estábamos en el centro y eso hacía que el tráfico sea inaguantable".

"Fue un cambio grande que, como dije en su momento, no me imaginaba. Por suerte ya estoy acomodado, los niños ya están en el colegio, nosotros instalados más o menos en la rutina del día a día. Estamos contentos".

Messi tiene claro que volverá a vivir a Barcelona. "Es lo que quiere mi mujer y lo que quiero yo. No sé si cuando acabe mi contrato con el París pero a vivir volveremos a Barcelona".