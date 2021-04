Messi da el visto bueno a la propuesta de Laporta, pero no negociara mientras La Liga esté en juego

La oferta de Laporta es bien recibida por Messi

Esta primera toma de contacto se materializará con una reunión entre Joan Laporta y Jorge Messi. El padre del '10' ya ha pasado por Barcelona y se dejó ver en el Johan Cruyff, pero ahí no se produjo ningún contacto con el presidente. De hecho, pasará los próximos días en Italia. El encuentro entre ambos se hará de rogar, y es que no hay ninguna prisa para renovar inmediato porque en principio la idea es clara.

Laporta quiso consultar a una auditoria cuál era el estado real de las arcas del club para saber qué le podía ofrecer realmente a Leo y con las valoraciones de esta, ya sabe que por dinero no puede convencerle, pero la cuestión económica no parece ser un problema para el astro argentino.

Lo que sí tiene claro Messi es que no va a ser una piedra en el zapato ni para el club ni para el presidente y el argentino le dijo que no se lo iba a poner difícil. "Presi, me vaya o me quede, te lo pondré fácil", le dijo a Laporta. De momento no hay nada oficial y no se puede alzar las campanas al vuelo, pero sí que hay buenas intenciones por las dos partes para que sigan unidos por unos años más.