La idea de Messi sigue siendo la misma y es la jugar dos temporadas más en el Barcelona, y después marcharse a Estados Unidos a terminar su carrera. El posible destino del argentino sería el Inter de Miami de David Beckham . El delantero no jugará en otro club europeo que no sea el Barcelona y tras la aventura en EEUU volvería al equipo culé a ocupar un cargo en la institución.

Messi anunciará su renovación con un vídeo

Pero todo será antes del 30 de junio. La fecha del 24 es la preferida, pero de no poderse hacer oficial, Laporta no quiere que se alargue más de fin de mes. El presidente del Barça no quiere que pase ni un segundo sin que Messi no pertenezca al club, por lo que el acuerdo se anunciará antes de julio.