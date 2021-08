Messi ya no es jugador del Barcelona y su salida va a provocar muchas discrepancias en el entorno azulgrana . La primera se produjo con la salida de Jaume Llopis de la junta directiva de Joan Laporta tras anunciarse la marcha del argentino. El exdirectivo culé no entendió que no se renovase a Messi y se marchó del club azulgrana a los pocos meses de haber empezado la legislatura. El PSG negocia con el argentino un contrato de dos temporadas más otra opcional .

"Me he visto obligado a dimitir porque Joan Laporta me ha decepcionado, no ha cumplido su principal argumento en las elecciones, que era que iba a convencer a Leo Messi, para tener la libertad de estar aquí con vosotros y decir lo que pienso y, como socio del Fútbol Club Barcelona, tenemos el derecho a saber la verdad de lo que ha ocurrido. Hay una falta total de transparencia en este proceso", explicó Llopis a Álvaro Benito en la Cadena SER.