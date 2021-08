Laporta negocia a contrarreloj con Piqué, Busquets y Alba una rebaja salarial para inscribir a Depay

Según publica Mundo Deportivo, Gerard Piqué no tendría problema en diferir los pagos y el acuerdo no sería un problema, Sergio Busquets no terminaría de ver claro el acuerdo porque ya se rebajó el salario en 2019 con el ERE del club y después aplazó cobros, y el entorno de Jordi Alba no se habría pronunciado al respecto.