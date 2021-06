La información de Radio Montecarlo asegura que Mbappé quiere abandonar el PSG

El Real Madrid expectante y con intención de ir a por la estrella cuando salga al mercado

Mbappé ya le habría comunicado al PSG su intención de irse del conjunto francés, Radio MonteCarlo. Daniel Riolo periodista de este medio decía “Yo sé que Mbappé ha pedido irse. Es complicado porque tiene que haber un club que pueda pagar por él, pero la novedad es que Mbappé no quiere quedarse” Esto es una noticia que cambia radicalmente lo que dijo el propio Al Khelaifi que señaló en una entrevista en L’Equipe que no nunca saldría del conjunto francés, ni traspasado ni gratis.

Riolo ha seguido contando que Mbappé se va “porque no cree en el proyecto de Leonardo, y si no es este verano, se irá gratis el que viene”. Parece que queda claro que el francés no tiene intención de renovar su contrato con el PSG. Ahora hay que esperar como actúa el Real Madrid ante esta noticia, es bien sabido que la relación entre Benzema y Mbappé son buenísimas y que está haciendo presión para que fiche por el club blanco.

El Real Madrid no quiere problemas con el PSG

Florentino Pérez negociará solamente si el jeque Al Khelaifi pone a la venta a su joven estrella, desde el club blanco no quieren romper las relaciones de cordialidad que tienen con el equipo de París. También tiene que realizar alguna venta en la plantilla puesto que por la crisis de la pandemia las arcas blancas no están en su mejor momento. En lo económico es una operación complicada pero desde el fichaje de Eden Hazard, el Real Madrid no hecho un desembolso grande por un jugador.

La plantilla tiene que ser renovada y está escasa de gol como se ha comprobado en esta temporada en el que el Real Madrid no ha levantado ningún título, a pesar de quedar segundo en la Liga y llegar a semifinales de Champions League. Con el fichaje de Mbappé se busca obtener una estrella joven, con futuro, con mucha calidad y con facilidad para finalizar, además que sería una buen movimiento para recuperar la ilusión en toda la afición blanca.

Verano complicado en el Real Madrid