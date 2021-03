Julian Draxler puso en bandeja la victoria de los parisinos ante el antepenúltimo de la Liga pero un fallo de Mbappé facilitó el resultado final (2-1). El delantero perdió el balón clave y Kolo Muani no perdonó ante Keylor Navas, en una nueva derrota de los parisinos.

El francés aseguró sobre su renovación hace unas semanas que “lo estoy pensando porque si lo firmo es para verme a largo plazo. Estoy muy contento aquí. La afición y el club siempre me han ayudado. Voy a pensar qué quiero hacer en los próximos años , dónde quiero estar. Es realmente para reflexionar, no un deseo de ganar tiempo o algo así. Si firmo es para quedarme de verdad”.

El tiempo va pasando y Mbappé no se pronuncia. Su salida del PSG no será nada fácil por todo lo que supone para el club y la afición. El galo pide doblar su ficha y los jeques parisinos tienen claro que no negociarán a la baja su salida.