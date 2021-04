Pochettino tiene esperanza en que Mbappé renueve con el PSG: “Pelearé con todas mis fuerzas para que se quede”

Kylian Mbappé tomó una decisión que desveló Manu Carreño en Deportes Cuatro y es que el delantero no renovará su contrato con el PSG porque tiene decidido jugar en el Real Madrid . El francés acaba contrato en 2022 y el equipo galo está gastando sus últimas balas para intentar que renueve antes de verse forzado a escuchar ofertas, para que no salga libre dentro de una temporada. Pochettino aún es optimista y luchará con todas sus fuerzas para que siga en París, al igual que Neymar .

Pochettino confía en que Mbappé siga en el PSG la próxima temporada, aunque sabe que si no renueva antes de verano, el club francés tendrá que sacar al delantero al mercado. “No me duele ver a jugadores en otros equipos, pero después de tres meses con Mbappé... tanto el club como yo pelearemos para que esté con nosotros ”, dijo el técnico argentino.

Y no se escondió con la idea de ver a Kylian Mbappé vestido con la camiseta del Real Madrid. El delantero no va a renovar con el PSG porque tiene decidido que su futuro está en el Santiago Bernabéu , como ya informó Manu Carreño en Deportes Cuatro. “ ¿Ver a Mbappé de blanco? Pelearía con toda mi fuerza para que se quede aquí con nosotros", dijo Pochettino en El Larguero, que también cuenta con Neymar para ser el líder a partir de verano.

¿Sergio Ramos en el PSG?

También se pronunció sobre la renovación de Sergio Ramos con el Real Madrid. “¿Ramos? No me gusta hablar de jugadores que no están en mi equipo. Hay muchos rumores y como cualquier club, el PSG trabaja para mejorar su equipo", apuntó sobre un posible interés del conjunto francés en el capitán del club blanco.