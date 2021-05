Kylian Mbappé está manejando los tiempos a la perfección para salir del PSG este verano. El delantero no va a renovar su contrato en París, como ya adelantó Manu Carreño en Deportes Cuatro, y su intención es firme para jugar en el Real Madrid. Mbappé no quiere una ‘guerra’ con Al Khelaifi para dejar el PSG y está actuando con tranquilidad. Además, el fichaje de Mbappé por el Real Madrid no dependería del futuro de Zidane en el banquillo del equipo blanco.

Mbappé tomará la decisión sobre su futuro sin importar qué haga Zidane en el banquillo del Real Madrid, según el diario AS. Este viernes, el entrenador francés se reunirá con Florentino Pérez para hablar de la próxima temporada, y su decisión no será vinculante a la del francés este verano, o al próximo si no el PSG no le traspasa en unos meses.