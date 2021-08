Kylian Mbappé no dejará de entrenar con el PSG, no se declarará en rebeldía si el PSG no accede a negociar un traspaso con el Real Madrid. El francés quiere salir este verano y vestir de blanco, y así se lo hará saber a Al Khelaifi en las próximas horas. Mbappé tiene claro que no va a renovar y que quiere jugar en el Real Madrid. Ahora, todo está en manos del PSG, que tendrá que decidir si agota el contrato del delantero o negocia una salida.