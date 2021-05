Kylian Mbappé no va a renovar su contrato con el PSG y tiene decido que quiere jugar en el Real Madrid , como informó Manu Carreño en Deportes Cuatro. El delantero sigue dando largas a Al Khelaifi para prolongar su contrato, que acaba en junio de 2022, y espera negociar una salida este verano . Mbappé ha rechazado todas las ofertas de renovación, pero el PSG le sigue presionando para que continúe en París.

El equipo francés le ha puesto con la camiseta de la próxima temporada , con un claro mensaje sobre la intención que tiene con el delantero. El PSG quiere que Mbappé renueve su contrato , pero la decisión es firme y tiene decidido que quiere jugar en el Real Madrid. No va a renovar, pero tampoco quiere salir por las malas de París.

Mbappé concedió una entrevista en TF1 sobre la Eurocopa 2020, que se celebrará del 11 de junio al 11 de julio y se podrá ver íntegra en Mediaset, pero también habló sobre su precio y lo que le gustaría ganar. “No me da vértigo, no es un dinero que vaya a mi bolsillo y no pienso en eso". Disfruto de cada día y sé que soy un afortunado. Quiero ganar, ya está”, dijo el jugador del PSG a TF1.