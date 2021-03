El PSG duda de que Mbappé quiera renovar: “No es el día para hablar de su contrato”

Pasa el tiempo y Kylian Mbappé sigue sin renovar. El PSG cada vez duda más de que el delantero vaya a aceptar la oferta que tiene sobre la mesa para ampliar su contrato en París, y prefiere no mojarse públicamente, aunque siga trabajando en la sombra para intentar convencer al francés. Mbappé no se pronuncia sobre su futuro y el Real Madrid no hará ningún movimiento hasta que el PSG le ponga en el mercado.