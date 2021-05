El PSG intenta retener al delantero, que vuelve a dejarse querer por el Madrid

Al Khelaifi está convencido de que Mbappé seguirá en París el próximo año

“Quiero ganar, sentir que hay un proyecto ganador en torno a mí”, dijo el francés

El fichaje de Mbappé por el Real Madrid entra en una nueva fase de declaraciones entre el jugador y su actual club. El delantero no va a renovar su contrato con el PSG y tiene decidido jugar en el equipo blanco, pero no quiere salir con una guerra de por medio con Al Kheaifi. Mbappé sigue rechazando las ofertas de renovación y haciendo guiños a un proyecto ganador, y en el que él sea la referencia, pero hasta después de la Eurocopa 2020 no habría solución sobre su futuro.

El delantero fue reconocido como el mejor jugador de la Liga francesa, aunque el Lille se proclamó campeón de la Ligue 1 y el PSG quedó en segundo lugar. Mbappé no se cortó en sus declaraciones a Canal Plus Francia sobre su futuro, pero no fue tajante sobre su no renovación con el equipo francés ni con sus intenciones a partir de este verano.

“Lo que quiero es ganar, sentir que estoy en un lugar donde realmente puedo ganar, que hay un proyecto sólido a mi alrededor. Eso es lo más importante. El proyecto deportivo es primordial”, dijo el francés antes del último partido de Liga del PSG. Mbappé quiere un club donde aspire a ganar todo y ser la referencia, algo que en el equipo galo puede ser más difícil con la renovación de Neymar hasta 2025.

El PSG presiona a Mbappé: "Tiene contrato y quiere quedarse al 100%"

“Estamos hablando con el club y veremos qué sucede. Siempre he sido feliz aquí y he tenido cuatro años excepcionales hasta ahora. Todo el mundo sabe que tengo un profundo apego por el club, incluidos presidente y afición. Tengo muy claro que voy a hacer las cosas en el orden correcto. El PSG conoce el compromiso que tengo con la entidad, con esta ciudad y con este país”, apuntó Mbappé sobre su futuro.

Pero tras el encuentro del PSG en Liga y el título de campeón del Lille, el que salió ante los medios de comunicación fue Nasser Al Khelaifi. El jeque del PSG dio por hecha la continuidad del delantero la próxima temporada y está seguro de que se quiere quedar más años.