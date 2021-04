Florentino no se esconde con Mbappé y avisa con la renovación de Sergio Ramos: "Estamos en una situación mala"

Florentino Pérez manda un mensaje de tranquilidad con el posible fichaje de Mbappé

"Sergio se lo bajó el año pasado y en este está en otra situación", dijo sobre la renovación de Ramos

El presidente del Real Madrid descartó la vuelta de Cristiano Ronaldo

Florentino Pérez está haciendo lo que está en su mano para recuperar la ilusión del madridismo y está seguro de que el club necesita un cambio. El presidente del Real Madrid descartó la vuelta de Cristiano Ronaldo, como ya había avanzado Manu Carreño en Deportes Cuatro, no tuvo reparos para hablar de la renovación de Sergio Ramos y la difícil situación que tiene el club, y no ocultó su respuesta a cuando los aficionados le piden el fichaje de Mbappé: "Cuando me dicen que fiche a Mbappé, yo contestó: 'Tranquilo...".

"Cada 'x' tiempo, el Real Madrid necesita un cambio. Hemos ganado muchísimo y han pasado muchas cosas, pero hay que moverlo y recuperar la ilusión, que no es fácil por las dificultades que tenemos ahora, y en ese trabajo estoy", expresó Florentino Pérez en una entrevista en el programa 'El Chiringuito' de Jugones de Mega para explicar el nacimiento de la Superliga, y qué es lo que pretenden los 12 clubes fundadores..

El mandatario reconoció que "es difícil cambiar si vas ganando Copas de Europa" y aseguró que "hace años" que no habla con Kylian Mbappé. "Sólo sé de él lo que leo en los periódicos, que no siempre es verdad", advirtió. "Yo hago todo lo posible para que el Real Madrid no pierda el lugar que le corresponde y con eso los madridistas saben que hago todo lo que pueda. Vamos a ingresar 600 millones en lugar de 900, pero también el club estaba quebrado en el 2000 y lo arreglé", añadió.

El empresario no dudó en calificar como "muy buenos" a Mbappé y a Erling Haaland, pero lejos de la comparación con "una cosa histórica" como es la de haber vivido la era de Leo Messi y Cristiano Ronaldo. "Es difícil volver a reproducir lo que hicieron durante nueve o diez años", confesó.

La renovación de Sergio Ramos, en una "mala situación"

En este sentido, Pérez dejó claro que el portugués no va a volver "porque tiene contrato con la Juventus" y porque "no tiene sentido". "Le quiero mucho y nos ha dado mucho", reconoció, mostrando su preferencia porque Messi "siguiese en el FC Barcelona" para seguir ampliando lo que considera "el fenómeno Real Madrid-Barcelona". "Siempre digo que habría que haberlo inventado si no existiesen porque el mundo se paraliza", advirtió.

"A Sergio (Ramos) también le quiero mucho, pero estamos en una situación mala y en el Real Madrid nadie pone dinero y tenemos que ser realistas de lo que nos pasa. De momento, vamos viendo como arreglamos el cierre de esta temporada, donde se está hablando con muchos jugadores y muchos se van a bajar el sueldo voluntariamente, y luego veremos la siguiente", apuntó, citando entre estos casos a Luka Jovic y Martin Odegaard. "Sergio se lo bajó el año pasado y en este está en otra situación", zanjó.