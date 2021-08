El futuro de Kylian Mbappé entra en sus horas decisivas a falta de 15 días para que acabe el mercado de fichajes. El francés va a tener hoy una reunión clave, según ‘La Gazzetta dello Sport’, con el PSG para dejar claro que no va a renovar su contrato la próxima temporada y que si no le traspasan este verano, saldrá gratis en junio. El caso Mbappé entra en su recta final y el Real Madrid está a la espera de los movimientos que se produzcan desde París.

La opinión de Mbappé no ha cambiado en los últimos meses y su intención sigue siendo la que ya avanzó Manu Carreño en Deportes Cuatro, no renovar su contrato con el PSG y fichar por el Real Madrid. El francés no tiene la intención de quedarse en París, aunque el fichaje de Leo Messi haya hecho que el proyecto deportivo sea ahora mucho más interesante.