El Madrid se replantea el camino a seguir con el fichaje de Mbappé: el PSG no se rinde con su renovación

El Real Madrid tiene que abrir nuevas vías para el fichaje de Mbappé . El equipo blanco no va a tener los ingresos de la Superliga antes de este verano y tiene que estudiar alternativas con la estrategia a seguir para intentar lograr el traspaso del delantero francés. No habrá dinero procedente de la Superliga y Florentino Pérez está estudiando el camino a seguir poder hacer frente al fichaje de Mbappé.

Florentino lo dejó claro en su entrevista con Manu Carreño en El Larguero, y es que los traspasos grandes no podían ser si no se cambiaba el panorama del fútbol europeo. El equipo blanco tendría que cambiar su estrategia para intentar el fichaje de Mbappé porque no tendría la inyección económica de la Superliga, según el diario AS. El presidente del Real Madrid no dijo que no pudiera producirse el fichaje del francés, pero sí dejó claro la dificultad ahora con los traspasos.