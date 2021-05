Al Khelaifi no quiere perder al francés y lo tendrá que poner en el mercado si no consigue que renueve este verano. Mbappé acaba contrato en 2022 y saldrá libre en un año si no amplía ahora su contrato. El PSG le ha hecho una última oferta que es muy parecida a la que aceptó Neymar hace menos de un mes.

Mbappé tendrá la Eurocopa para 'pensar' con Benzema y Varane

La decisión de Mbappé no va a ser precipitada antes de la Eurocopa y el delantero se marchará con su selección y hasta que no acabe su participación no se centrará en su futuro. En la concentración de la selección francesa se encontrará con Benzema y Varane, aunque el central podría salir del Real Madrid, y compartirá con ellos un mes muy intenso de competición. La opción que escoja Mbappé no dependerá de la reunión que tenga Florentino Pérez con Zidane sobre el futuro del técnico francés en el banquillo del equipo blanco.