Kylian Mbappé y el PSG no van a terminar mal. El jugador y el club francés han firmado una tregua, según publica el diario Marca, y aunque la decisión del delantero de no renovar su contrato es firme, las dos partes están un tono conciliador antes de tomar una decisión final. Los días pasan y Mbappé ya le ha comunicado a Pochettino que no va a seguir en París, pero Al Khelaifi por el momento no ha aceptado negociar un traspaso este verano. El Real Madrid sigue a la espera y no entrará en ninguna confrontación con el PSG.