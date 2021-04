El PSG no quiere perder a Kylian Mbappé y aunque sabe que el delantero tiene decidido jugar en el Real Madrid, Al Khelaifi le ha hecho una última oferta de renovación que mejora mucho sus condiciones. El delantero no va a renovar, pero el equipo francés va a intentar que se quede hasta el Mundial de Catar. Mbappé ya tiene sobre la mesa una oferta de renovación que no va hacer cambiar su opinión de querer salir este verano.