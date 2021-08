El PSG y el Real Madrid no están negociando por el traspaso de Kylian Mbappé a falta de 11 días para cerrar el mercado de fichajes . ‘Le Parisien’ confirma que los dos clubes no se han sentado a hablar sobre un posible acuerdo para el fichaje del delantero francés, y que la intención de Al Khelaifi sigue siendo la misma, que Mbappé juegue este año en París e intentar que renueve durante la temporada .

El club galo ya sabe cuáles son las intenciones de Mbappé tras la reunión que mantuvo con Al Khelaifi y en la que le dijo que no quería renovar con el PSG y que firmaría por el Real Madrid la próxima temporada. El francés tiene decidido que si el PSG no negocia su salida este verano, se irá libre al Madrid en junio de 2022 .

Pero el PSG confía en poder retener a Mbappé y ampliar su contrato durante la temporada. El conjunto francés no está abierto a negociar una salida, por el momento, y su intención sigue siendo la misma: no vender a Mbappé este verano, aunque se pueda ir gratis el próximo verano. Y es que Al Khelaifi tiene esperanzas en que Mbappé se lo piense durante la temporada .

Pochettino no quiere escuchar nada de una posible salida de Mbappé y en la segunda jornada de Liga volverá a ser el líder del club galo. Sin Messi ni Neymar en la convocatoria , Sergio Ramos no podrá jugar hasta después del parón por la selecciones, y Mbappé será la cara visible en Brest.

"Kylian es nuestro jugador y no veo que no esté aquí en este próximo curso, en este curso que iniciamos hace un par de semanas. Hay muchas cosas que se dicen, hay muchas cosas que se hablan y ya hemos visto por experiencia que algunas cosas pueden ser, otras cosas no pueden ser y muchas de las cosas no son. Lo más importante es que Kylian está tranquilo", señaló el técnico argentino sobre el futuro de Mbappé.