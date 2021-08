Mbappé se queda en el PSG y el Real Madrid intentará ficharlo en enero

Ha sido el culebrón del verano y por fin se ha resuelto. Tras unas últimas horas muy intensas antes del cierre del mercado, finalmente Kylian Mbappé no se marcha del PSG, de momento. El Real Madrid no ha podido llegar a un acuerdo con el club parisino para poder hacerlo y ahora esperarán unos meses para que puede llegar la temporada que viene gratis.

La tarde antes del cierre, el Madrid decidió paralizar las conversaciones ante la falta de entendimiento, pero el club tenía claro que no era un abandono definitivo, iban a intentar el fichaje hasta el último segundo. Mbappé ha dejado claro en retiradas ocasiones que no va a renovar con el PSG y que su deseo es vestir de blanco, el jugador pidió que escucharan al Madrid, pero no ha convencido lo que han dicho o simplemente van a cumplir con su palabra de no vender, sea cual sea el precio.