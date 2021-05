El Manchester City descarta el fichaje de Messi y echarán el resto para fichar a Mbappé

Si hay una certeza en el próximo mercado de fichajes es que Kylian Mbappé no estará el año que viene en el PSG. El delantero francés ha rechazado todas las ofertas de renovación porque su deseo es salir del conjunto parisino y fichar por el Real Madrid . Tras la retirada del Liverpool de la puja hace unos meses, el conjunto blanco parece que tendrá un rival con mayúsculas para ficharlo: el todopoderoso Manchester City.

Los compañeros de L'Équipe hablan de "un interés vigente" del Machester City en fichar a Mbappé. Incluso en el pasado hubo un reunión entre Guardiola y el propio Kylian que dejó impresionado al delantero francés, aunque finalmente acabó fichando por el PSG. Desde su etapa en el Mónaco, desde el conjunto cityzen no le han perdido la pista y este próximo verano podrían intentar de nuevo su fichaje.

Los jeques 'premiarán' a Pep con un galáctico si gana la Champions

Lo que si tienen claro en la dirección deportiva del Manchester City es que no ficharán a Leo Messi. Pese a que en septiembre del año pasado solo Bartomeu separo al argentino de recalar en el equipo de Pep Guardiola, este año creen que el capitán azulgrana no saldrá del Barcelona.

En el City no son ajenos a los rumores que llegan de Barcelona de que Leo seguirá en el Barcelona al menos dos años más y que cuando salga de Can Barça será para fichar por el Inter de Miami de David Beckham, no para irse a la Premier League. Por ello, habrían fijado a Mbappé como el nuevo objetivo con el que dar un golpe encima de la mesa de cara al futuro.