Hasta el momento el jugador se ha mostrado muy cauto y son muy pocas las declaraciones contundentes que ha dado al respecto, aunque ha dejado caer alguna pista. “Jugaré en un gran club” , dijo el futbolista. Casualidades del destino harán que PSG y el Real Madrid se enfrenten en los octavos de Champions por lo que Mbappé tomó la decisión que hasta que este duelo no se produjera no iba a firmar con los blancos.

La profesionalidad del futbolista no se puede discutir. A pesar de que en verano se quiso ir su compromiso con el PSG no cambió y tanto es así que antes de irse quiere ganar la Champions con los parisinos y luego ya tomará una decisión en firme. No hay que dejar pasar que en junio su contrato expira y que durante muchos meses ha tenido la posibilidad de renovar con el club galo y no lo ha hecho.