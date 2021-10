“Pedí irme, porque desde el momento en el que no quería renovar, le dije al club que quería irme. Quería que el club tuviera una indemnización importante por mi venta para que pudiera fichar a un recambio de calidad. Es un club el PSG que me ha dado mucho, siempre he sido feliz los cuatro años que llevo aquí y lo sigo siendo. Lo anuncié con suficiente antelación para que el club pudiera darle la vuelta. Quería que todo saliera bien para llegar a un acuerdo. Les dije, si no queréis que me vaya, me quedaré” , aseguró.

“La gente dijo que rechacé seis o siete ofertas de renovación. Que no quería hablar más con Leonardo y eso no es cierto. No me corresponde a mí juzgar, mi posición estaba clara desde finales de julio. Lo dije bastante temprano. Quería irme a finales de julio y eso es lo que dije. No aprecié el hecho de que me dijeran, “sí, se quiere ir ya”, a finales de agosto. Es mentira. Dije a finales de julio que no quería seguir en el PSG”.