Mbappé sigue deslumbrando con sus actuaciones en la Champions y eso gusta mucho en el Santiago Bernabéu. El doblete al Bayern en la ida de los cuartos de final no hace más que confirmar las intenciones de Florentino Pérez y José Ángel Sánchez de darle prioridad en el mercado. E l fichaje de Mbappé es la opción número uno para el Real Madrid y hasta que no avance en su negociación, no empezará a hablar con Haaland, según informa el diario L’Equipe.

El Madrid no quiere que se le escape el delantero francés y es su prioridad. Esa es la razón por la que hasta que su llegada no esté más o menos atada, no empezará a negociar con Mino Raiola y Haaland. Florentino Pérez no pierde de vista al noruego y también quiere su fichaje, pero tendrá que esperar e ir detrás de Mabppé.