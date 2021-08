Kylian Mbappé está decidido a hacer las maletas en las próximas horas y viajar a España para firmar como nuevo jugador del Real Madrid. El delantero es lo que quiere y podría manifestarse sobre sus intenciones si el PSG no acerca posturas con el club blanco, según informó Manu Carreño en El Larguero. Mbappé ya se ha despedido de sus compañeros de vestuario y está preparado para empezar una nueva aventura.

Mbappé está convencido de salir del PSG y la llegada de Messi no le ha hecho cambiar de idea. El francés quiere liderar un proyecto y sueña con hacerlo en el Real Madrid. Florentino subió la oferta inicial de 160 millones y ha llegado a los 180 a pocos días de que se cierre el mercado de fichajes.

Aunque, tras el sorteo de la Champions, Nasser Al Khelaifi fue tajante en sus palabras, el PSG negociaría la salida del delantero con la nueva oferta. Todo parece cuestión de horas, pero desde las oficinas de Valdebebas no se quiere dar un paso en falso .

"Fui muy claro, siempre hemos sido muy claros. No vamos a repetirnos cada vez, no vamos a cambiar de postura", dijo Al-Khelaifi tras el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2021-22. "Todo el mundo lo sabe, nuestra posición con Mbappé no ha cambiado", reiteró.