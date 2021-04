Mbappé no va a renovar con el PSG y tiene decidido jugar en el Real Madrid

Mbappé ha decidido no renovar su contrato con el PSG y saldrá en verano

Mbappé no va a renovar con el PSG y este verano va a salir de París. El delantero francés ya tiene tomada la decisión de no seguir en el equipo de Al Khealaifi y tiene decidido jugar en el Real Madrid. Florentino Pérez no descarta fichar a Mbappé y a Haaland en el mismo mercado, y que los dos sean jugadores del Madrid la próxima temporada.

El Real Madrid va a intentar fichar a Kylian Mbappé y a Earling Haaland. Los dos son objetivo de Florentino Pérez para este verano y el club blanco ya trabaja en la incorporación de los dos delanteros para reforzarse en el próximo mercado de fichajes. Florentino va a intentar el fichaje de Mbappé y Haaland y dar así un golpe encima de la mesa con la compra de los dos jugadores más prometedores del fútbol europeo.

El delantero del PSG sigue sin renovar con el club francés y siempre ha hecho guiños al Real Madrid. Mbappé acaba contrato en 2022 y si no renueva en unas semanas, el PSG escuchará ofertas para un traspaso, y ahí entrará el Real Madrid. Florentino Pérez no va a negociar con Mbappé hasta que Al Khelaifi haya puesto un precio y negocie con el consentimiento del PSG. Y el delantero ya lo tiene claro: no va a ampliar su vinculación en París.

Todos los pasos están muy estudiados y los tiempos no se van a forzar. Mbappé tiene primero que rechazar todas las ofertas de renovación del PSG, y hasta que el conjunto francés no se canse y lo ponga en venta, el Real Madrid no se empezará a mover. Eso sí, el conjunto blanco ya sabe cuál será su propuesta al PSG y al delantero, pero no se adelantará a la negociación entre Mbappé y el club parisino.

La estrategia de Florentino para fichar a Mbappé y Haaland

Esa es la estrategia a seguir con Mbappé: esperar y negociar en la mesa con PSG y Mbappé, con todas las cartas sobre la mesa. Un caso distinto será el de Earling Haaland. El noruego tiene como representante a Mino Raiola, y el padre del jugador también tendrá algo que decir, y la negociación no será tan transparente como con Al Khelaifi.

Haaland quiere dejar el Dortmund y su destino preferido está en España. El noruego ve con buenos ojos a Real Madrid y Barcelona y los dos van a intentar su fichaje. Florentino y José Ángel Sánchez se sentarán con Mino Raiola para negociar, pero saben que la comisión del representante será alta y el acuerdo será difícil. El representante de Haaland negó ya unas cifras que se filtraron de lo que pediría por el traspaso: 20 millones para él, otros 20 para el padre y 30 limpios como sueldo del jugador por temporada. A eso habría que sumar alrededor de 150 millones de euros que podría ser el precio en el que tasaría el Dortmund al noruego.