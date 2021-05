La eliminación del Paris Saint Germain ante el Manchester City de Pep Guardiola ya tiene sus primeras consecuencias. Kilyan Mbappé, que no jugó por lesión, ha vuelto a recibir –como pasase en el partido de ida- fuertes críticas en Francia. El delantero, que ha rechazado hasta cuatro ofertas de renovación, es acusado de tener la mente más en su futuro que en la presente temporada con los galos.

Aún más complejo es el caso de Mbappé. El francés no quiere renovar y su contrato acaba el próximo junio de 2022. El delantero quiere jugar en el Real Madrid y el club blanco no descarta su fichaje este mismo verano siempre que haya un acuerdo a un precio razonable. Si no es así Mbappé aguantará la presión y llegará como agente libre al Bernabéu dentro de un año.