Marcelo presume de vacaciones en Valencia en pleno cierre perimetral por el coronavirus: "Es una vergüenza"

Tiene que ser consciente del la importancia que es el cumplimiento de este tipo de medidas y también que él tanto para lo bueno como para lo mano sirve de ejemplo, pero este sin duda no es algo que haya que seguir. Todas las autoridades españolas instan a que los ciudadanos no se muevan de la sus territorios. Esto será clave para no contribuir a la propagación del virus y por supuesto tampoco para esa cuarta ola de la que ya avisan los expertos. Las críticas para el futbolista no tardaban en llegar y eran muchos los que tildaban este gesto como "vergüenza".