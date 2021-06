Marcelo se quiere quedar con Ancelotti y el Madrid le busca una salida con Beckham en Miami

Marcelo no pretende salir del Real Madrid este verano y su intención es la de acabar su contrato. El lateral brasileño no entró en los planes de Zidane la pasada temporada y su importancia en el club ha bajado con el paso de los años. Marcelo es una leyenda del Real Madrid con cuatro Champions, y siendo clave en todas ellas, pero si decide no salir, Ancelotti tendría varias opciones para el próximo curso.