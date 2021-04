El Madrid está siendo muy castigado por las las lesiones y esto hace que constantemente Zidane tenga que idear alineaciones nuevas como la que se vio ante el Getafe . La defensa de inicio era novedosa y no habían jugado hasta la fecha juntos.

Odriozola en la banda derecha no fue mucho mejor. Zidane no cuenta con él, pero las ausencias han hecho que tuviera que jugar. Ante el Liverpool prefirió poner a Valverde de lateral, aunque que él por lo que eso ya decía mucho de la confianza del entrenador.

Partido justo y que no aprovechó para reivindicarse. Cuando llegaba a posiciones de ataque no ejecutaba bien y en defensa se vio con algún apuro. Cucurella campó a sus anchas y no supo frenar en algunas ocasiones el peligro azulón.