El Manchester United irá a por Umtiti sino consigue fichar a Varane

El Manchester United está rastreando el mercado de fichajes en busca de un central de garantías. En el club inglés no confían en su pareja de centrales y buscan un defensa con el que apuntalar la zaga de cara a la próxima temporada. Raphael Varane sigue siendo la opción número uno , pero si las condiciones económicas son demasiado altas, Umtiti será el elegido según la prensa de Manchester.

Como contamos en Deportes Cuatro la semana pasada, Varane está más cerca de irse que de quedarse en el Real Madrid. El conjunto blanco no hará ningún esfuerzo fuera de lo común para que el central galo renueve. Por ello, el campeón del mundo con Francia podría recalar en el Manchester United el próximo verano si los diablos rojos ponen 85 millones de euros encima de la mesa.

Piqué, Lenglet, Mingueza y Araujo están por delante del francés

Ronald Koeman ha demostrado una y mil veces esta temporada que no cuenta con el campeón del mundo francés, por ello, Joan Laporta no vería con malos ojos la salida del central francés, más aún teniendo en cuenta que Eric García llegará este mismo verano para ocupar la misma posición. Si el United no se lo acaba llevando finalmente, la dirección deportiva azulgrana cuenta también con una oferta del Zenit.