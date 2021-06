El madridismo acude en masa a Valdebebas para despedir a Sergio Ramos: "Grande capitán, una leyenda"

Sergio Ramos se despidió del Real Madrid con un acto en Valdebebas

Parte de la afición madridista acudió a despedirlo a la famosa glorieta

Sergio Ramos deja el Real Madrid tras una etapa de 16 años

Sergio Ramos se ha despedido este jueves del Real Madrid tras 16 años en el club blanco. Florentino Pérez y el ya excapitán no lograron llegar a un acuerdo y se han visto obligados a separar sus caminos. Aunque solo Butragueño lo acompañó en la rueda de prensa ante los medios, el madridismo no ha querido dejarlo solo en el día de su adiós.

Cientos de personas acudieron a la famosa glorieta de la ciudad deportiva de Valdebebas. Parte del madridismo acudió para alentar a Sergio Ramos en su último día como jugador del Real Madrid. Los hinchas allí presentes le dedicaron sus famosos cánticos así como palabras como "leyenda" o "capitán".

División de opiniones en la afición sobre la marcha de Sergio Ramos

Sergio Ramos se va con muchos fans pero también con muchos detractores. El defensa ha estado jugando al despiste hasta el último día con su renovación, algo que ha hecho desesperar a la parroquia blanca. A gran parte de la hinchada no le ha gustado que el capitán tardara tanto en aceptar la renovación. Para al final, cuando sí quiso aceptarla, ya no existía la oferta.

Este reiteró que "nunca" se le comunicó esa caducidad y que entendía que estaban dentro de una negociación "como tantas otras en 16 años". "Se me dice que ha caducado cuando todavía tengo contrato, es respetable, pero me sorprendió", indicó.

El central desconoce las razones de que se retirara la oferta o de que tuviese una fecha límite "sin haberlo comunicado". "Quizá no entendí bien. Se me comunicó hace una semana, pero nunca me dieron un ultimátum", se sinceró.

Sergio Ramos se va del Real Madrid "con una gran relación con Florentino"

Pese a ello, tiene claro que no guarda "ningún tipo de rencor ni de enfrentamiento" con Florentino Pérez, con el que mantuvo conversaciones para aclarar sus dudas, pero que quedan "en un ámbito privado". "Le dije todo lo que tenía que decir. Florentino me trajo y me hizo ganar, me quiero quedar con ese cariño", resaltó.