El madridismo apoya a Courtois: "El Premio Yashin era para ti. Te lo ha robado"

"Courtois, eres el mejor del mundo . Eres mejor que Oblak. El Premio Yashin era tuyo, te lo han robado", le han gritado algunos aficionados del Real Madrid al portero belga del conjunto blanco. Y es que el ex del Atlético se ha convertido en uno de los más queridos por la parroquia merengue.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti , se mostró "muy satisfecho" con su equipo en la victoria de este miércoles ante el Athletic Club porque considera que apeló a su carácter para "saber sufrir cuando no es capaz de jugar al fútbol como quiere".

"En la segunda parte hemos fallado más pases que en la primera y hemos sufrido 15-20 minutos, pero es una virtud del equipo el saber jugar y el saber sufrir cuando no es capaz de jugar al fútbol como quiere. Hay otros que cuando pasa esto bajan los brazos, pero el Real Madrid tiene un carácter muy fuerte y un compromiso muy grande", celebró Ancelotti en rueda de prensa.

Finalmente, Ancelotti valoró que el Athletic tuvo "oportunidades" y que jugó "bien, sobre todo la segunda parte", pero puntualizó que "durante 30 minutos sólo ha jugado el Real Madrid", mientras que alabó a Courtois por hacer "cosas extraordinarias". "No me preocupa (que intervenga tanto), tenemos que mejorar el aspecto defensivo. Hemos sufrido estos dos partidos a balón parado, pero en los 15 primeros no habíamos encajado así", zanjó.