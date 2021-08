El Madrid se reencontrará con su público 559 días después

El Madrid ya tiene fecha para su regreso al Santiago Bernabéu. El equipo de Ancelotti jugará la jornada 4 ante el Celta en su templo e. El partido se disputará a las 16.15 horas y después de 559 días de nuevo esas gradas tendrá la presencia de público aunque no en su totalidad.

Entre el confinamiento por la pandemia y un largo período en el Alfredo di Stéfano por las obras del Bernabéu, el Real Madrid acumulará un total de 559 días s in jugar en su estadio.

En principio, el Real Madrid maneja la cantidad de 32.000 aficionados en las gradas del Bernabéu, afortunados que serán los primeros en disfrutar de un estadio repleto de cambios. Si no se produce una nueva revisión de los protocolos de Sanidad con la Comunidad de Madrid, el 40% del estadio podrá ser ocupado por aficionados.

El club tiene la tarea pendiente de establecer el criterio para el repartir las entradas a los socios y abonados ya que todos no podrán acceder por la reducción del 40% del aforo. El Madrid anunció que no se les iba a cobrar hasta que no se supiera cómo ni cuándo se iba a volver.