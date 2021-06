El Madrid le ofrece a Carlo Ancelotti a Álvaro Arbeloa como ayudante en su staff técnico

Los planes del Madrid con Arbeloa

No sería su segundo, pero sí que formaría parte del conjunto. El Madrid le ofreció una serie de nombres entre los que se encontraba e ex jugador blanco. Es un hombre de club que ya conoce muy bien la casa y que encajaría bien con el entrenador. Acaba de iniciar su carrera en los banquillos en la cantera blanca y no con malos resultados, el Infantil A al que dirigía se proclamó campeó del Grupo I de la División de Honor.