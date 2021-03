El Madrid ve ‘imposible’ la llegada de Mbappé este verano y se lanza a por Haaland

Haaland le gana la carrera a Mbappé

Tanto a Haaland como a su entorno verían con buenos ojos su llegada a la capital española, pero entre medias hay muchos pasos. Hay que tener en cuenta que no solo el Real Madrid quiere tenerlo en sus finas otros clubes con alto nivel adquisitivo como Tottenham o Manchester City también les interesa.

Hace unos días que el director deportivo del Borussia Dortmund comentaba que el joven delantero no tenía pensamientos de irse, pero lo cierto es que el equipo alemán también tiene sus problemas económicos y saben que con él pueden hacer caja por lo que no lo tienen totalmente descartado. El Madrid tiene una buena relación con este club y podría ser un punto a favor de cara a las negociaciones.

Eirling Haaland tiene contrato hasta junio de 2022. Esto también es clave de cara a su futuro en el Dortmund. De no salir este verano y no renovarle le situaría en el escaparate a coste cero en caso de que antes de esa fecha no ampliara su contrato y esto demostraría una mala gestión por parte del conjunto bávaro.