El Madrid se impacienta y le manda un ultimátum al PSG

El Madrid ya ha puesto toda la ofensiva encima de la mesa por Mbappé. Tras no contentar la primera oferta, el club blanco lanzó una segunda, pero el PSG al parecer no tiene prisa por responder y no mueve ficha. Al parecer desde la capital madrileña se han cansado y le ha lanzado un ultimátum al conjunto parisino, según Le Parisien.