El Madrid, herido de “orgullo”, busca “reaccionar” ante el Espanyol

Un Ancelotti que comentó que el resultado le afectó físicamente, ya que no duerme tras una derrota. “La evaluación del partido fue bastante clara y simple. El equipo cumplió, aunque pagamos pequeños errores que hemos hecho durante el partido como falta de ser más finos en la finalización, los pases, estar más concentrados en las ocasiones. Me afecta físicamente porque no duermo, pienso siempre lo que ha pasado; lo que pasa todas las veces que no se gana, no se duerme”, dijo.