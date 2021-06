El Real Madrid ha sufrido una baja muy importante. Sergio Ramos se ha marchado tras no renovar y deja un hueco muy grande. Desde hace unos años lideraba el centro de la defensa y ahora Ancelotti tendrá que planificar su zaga sin él. Este no podría ser el único que se fuera, Varane parece estar en la rampa de salida y no porque el club quiera, sino porque parece que la renovación que le proponen no satisface del todo al jugador.