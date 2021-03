El derbi entre el Atlético y el Real Madrid dejó la Liga más abierta aún, y el gran beneficiado fue el Barcelona, que recortó la distancia con los rojiblancos y se escapó del equipo de Zidane. La polémica en el Metropolitano la marcó la mano que Hernández Hernández no señaló como penalti y reclamaron todos los jugadores blancos. Luis Suárez y Lucas Vázquez se retiraron al descanso con una discusión que grabaron las cámaras.

Los dos jugadores se marchaban andando al túnel de vestuarios a la mitad del partido comentando la jugada en la que el árbitro no señaló penalti tras acudir a la televisión para ver la jugada. Luis Suárez y Lucas Vázquez se mandaron varios recados y el ambiente se caldeó con la llegada de Mario Hermoso.

Así fue la discusión entre Luis Suárez y Lucas Vázquez

Lucas Vázquez: “Es que si no, no la ganáis. O la perdemos nosotros o no la ganáis