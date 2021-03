Cada equipo de fútbol recibió una nota especial del jugador atlético para inspirar a la próxima generación de talentos. "Quería retribuir a los siete equipos que me han formado como futbolista, dar un impulso a los clubes juveniles que necesitan apoyo y equipamiento para animarlos a seguir sus sueños. Quería rendir homenaje a los equipos, jugadores y aficionados que han sido parte de mi viaje: Nacional, Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona, Madrid y Uruguay están muy cerca de mi corazón, es un homenaje especial para ellos y sus comunidades", dijo Luis Suárez.

Luis Suárez ha llevado al Atlético al liderato en Liga

"Alcanzar este récord es un honor individual, pero nunca podría haber logrado esta hazaña solo. Mis compañeros y la afición me han acompañado en cada paso del camino. El deporte une a las personas y une a las comunidades. Espero que la donación y la carta puedan hacer sonreír a las personas. El fútbol me ha dado mucho y me gustaría devolver algo a la gente", comentó Suárez.