Luis Suárez confirma que se quedará en el Atleti: "Seguro que me quedo aquí"

Las lágrimas de Suárez

Sobre esto también habló. “Mi mujer ha estado siempre ayudándome en los momentos buenos y malos, siempre me apoyó, son lágrimas de felicidad”, señaló. Además agradeció el gran recibimiento que tuvo en el Atleti. “Me conmovió llegar y ver el museo, el recibimiento del club, la forma en que me trataron. Le dije a Rafa, al ver un mural, que si me habían dejado el espacio para poner una foto mía al entrar en la historia del club”.