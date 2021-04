Lucas Vázquez, sobre su renovación: "Siempre fui y seré del Madrid"

Lucas Vázquez: "Me centro en el presente"

Tras el encuentro ante el Liverpool, Lucas Vázquez habló sobre la victoria del Real Madrid en la ida de los cuartos de final y sobre su renovación. "Me centro en el presente, este año estoy disfrutando mucho, tengo muchos minutos y me encuentro a gusto jugando. Eso me hace feliz y espero estar mucho más años felices. Siempre fui del Madrid y siempre seré del Madrid", dijo el lateral gallego en declaraciones a Movistar +.