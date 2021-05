Lucas Vázquez, sobre su renovación: “Siempre seré hincha del Real Madrid”

“No sé lo que pasará. Al final, nunca se sabe lo que pasará en el futur o. Tengo la suerte de jugar en el Real Madrid, el club al que apoyé de niño. Ya sea que me vaya o me quede, pase lo que pase, siempre seré hincha del Madrid . Sin duda, mis agentes están trabajando para conseguir lo mejor para mí”, dijo el gallego sobre su futuro en The Athletic.

Si hay alguien que siempre ha tenido confianza en Lucas Vázquez, ese ha sido Zinedine Zidane. “El míster no te miente, te dice lo que quiere, lo que espera, lo que puedes dar o no puedes dar. Podría contarte muchos momentos en los que quizás no jugaba mucho, y él siempre me hablaba, me levantaba el ánimo, me decía: 'Tranquilo Lucas, tendrás tu oportunidad. Sigue trabajando, que, si trabajas duro todo lo demás seguirá”, apuntó en el medio británico.